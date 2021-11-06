朱立倫呼籲全民對於年底的4項公投議案投下4個同意票，但國民黨籍宜蘭縣長林姿妙卻表態反對｢重啟核四｣。相對於民進黨的「四個不同意，台灣更有力」以及蔡主席欽定六都人選的決策，感覺上好像國民黨愈來愈｢民主進步｣化，而民進黨卻愈來愈｢威權化｣及｢專制化｣？

四大公投議案中的｢反萊豬｣、｢公投綁大選｣及｢護藻礁｣本來就是民進黨在野時提出的，｢核四｣增加預算也是小英提出的，結果換了位置換了腦袋，要全黨、全民都跟著她往後轉，這不是霸道是什麼？

民進黨內所有人都贊成萊豬進口嗎？都贊成破壞藻礁嗎？都不願意公投綁大選嗎？但稍有異議就被拍頭，｢老虎拉車｣，誰敢（趕）哪？層峰一個命令打高端，全體塔綠班紛紛捲起袖子，誰敢說個不字？高嘉瑜、王世堅稍有異議立刻被自家人圍剿，這就是民進黨、現在的民進黨。

四大公投國民黨只提出｢反萊豬｣、｢公投綁大選｣兩案；其他兩案則是民間團體推動，主席朱立倫予以尊重並支持，希望但沒強迫黨員接受。

｢權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化｣，面對四大公投，對著民意幹，蔡英文握有絕對的權力，要把民進黨、中華民國帶入什麼樣的境地，實在應該好好想一想。

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