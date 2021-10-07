開業9年的知名拉麵店11月將歇業，大批網友看了直呼，太震撼了，好想哭啊！（圖／翻攝自鷹流拉麵台灣本店）

拉麵控要哭了！鷹流台灣忠孝本店將在11月30日熄燈，創辦人鷹峰涼一表示，因為無法維持良好的品質，才忍痛做出閉店的決定。貼文曝光不到2小時，就吸引了上千位網友討論，不少人哀嚎說，我的最愛要關掉了，太難過了。

創辦人鷹峰涼一今在臉書上表示，2012年12月鷹流來到台灣開了第一家拉麵店「鷹流台灣忠孝本店」，之後的日子，幾乎是一年開一店，他的初衷是希望可以向大家推廣日本拉麵，並道地展現出日本拉麵的味道，也很期望在台灣能被廣泛的接受。

鷹峰涼一指出，當年他來台灣開店時道地的日本拉麵店比較少，因此希望可以在台灣用日本的方式，自己做麵條，並做出全台最濃的拉麵及沾麵，而這9年來，他除了鷹流台灣忠孝本店外，還開了惡鬼、蘭丸、公館極匠、涼風庵、小櫻、梓山等許多家店。

鷹峰涼一透露，這次決定要閉店，可以怪疫情，也可以怪員工，但追根究柢的問題是他自己，當初成立這家店，他對自己的期許是能用最好的食材及技術讓大家享用印象深刻的拉麵，但如今卻難以維持良好的品質，因為他沒辦法要求或培養出能了解他對拉麵想法的員工，所以最終決定要閉店。

鷹峰涼一也期許，希望不久的將來可不再為疫情所困，觀光和餐飲都可以復甦。他並表示為了能有更好的鷹流「請允許我的任性閉店，我想要更進一步的進化，重振鷹流的味道」、「鷹流不會從台灣消失，我已經做好在台灣過我下半輩子的打算，我會繼續努力尋找讓鷹流進步進化的辦法」。

貼文引起網友熱烈討論，「我在台灣的第一碗拉麵就是從鷹流本店開始」、「您的拉麵是我對拉麵的啟蒙，正是吃了鷹流才開始到處吃拉麵。且好吃有特色的沾麵已經不多，覺得很遺憾」、「天啊！這是什麼噩耗」、「我的最愛要關掉了」、「希望老闆充電後，可以再度開店」、「哭死，太震撼了」、「台北最強拉麵，不要啊！」