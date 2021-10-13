台北地院今（13）日起連3天，舉行第一輪次第三場次國民法官模擬法庭及交流座談會，模擬審理「吳天良」酒駕致人於死的公共危險案，立法委員葉毓蘭、黃世傑、江永昌、吳斯懷等人上午也到場觀摩。葉毓蘭說，國民法官新制是讓人民聲音進入司法的契機，期盼能藉此制度，讓台灣成為一個真正的法治國家。

北院院長黃國忠致詞表示，國民法官新制將於2023年上路，與現行刑事訴訟程序有很大的不同，在正式運作前藉由模擬法庭累積經驗，找到問題並解決，使國民法官新制實施時能順利接軌。

黃國忠說，國民法官新制目的是提升人民對司法的信賴，以及回應人民在憲法上的司法受益權，期待這部法律能帶給國人更深化的訴訟制度，落實憲法第16條保障訴訟權的精神。

葉毓蘭召委則代表立法院司法法制委員會致詞，她表示，國民參與審判的方式，各國雖有不同的制度，但現在終於有一部適合我國的國民法官法。國民法官新制是一個重要的契機，讓人民聲音進入司法程序，在追求司法獨立的同時也能恪守司法正義，司法程序因有國民法官的參與而更加透明，呼籲大家支持國民法官新制，讓台灣成為一個真正的法治國家。

本次模擬案件為，被告吳天良酒駕衝撞正通過路口的被害人，被害人送醫急救後仍不治死亡，吳男曾有酒駕前科，經緩起訴處分確定後5年內再犯。

本件模擬案件受命法官為林鈺珍，與審判長林勇如、陪席法官洪甯雅及6位國民法官組成合議庭，另有4名備位國民法官將共同進行審理程序，公訴檢察官由台北地檢署楊淑芬、林婉儀及羅儀珊3人擔任，辯護律師則由台北律師公會推派董泰德、嚴怡華、宋一心3人擔任。

今日審理由檢辯雙方上場進行攻防，明（14）日則繼續證人、被告訊問等程序，最後進行評議及宣判；15日則預定由院長黃國忠主持交流座談會，將邀請多位重量級法界人士一同參與。

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