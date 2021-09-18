行政院農委會農田水利署石門管理處辦理住商大樓新建工程，規畫要在桃園市八德區褔興段920地號建造地上7層、2層的建物，預計2023年完工。未來市府將租借1樓作為「米食文化中心」，讓大眾更瞭解在地的米食文化。

桃園市長鄭文燦18日參加開工動土典禮，他表示，八德是台灣原生稻米的產地、是米的故鄉，八德3號良質米更是品質優良，獲得台灣稻米達人競賽冠軍，因此有「八三么香米」的品牌稱號，未來將向農水署租借建物的1樓，1樓空間約有130多坪，將用來設置米食文化中心。

桃園八德米食文化館18日舉行開工動土典禮，預計將於2023年完工。（陳夢茹攝影）

鄭文燦說，因石門水庫大圳開發後灌溉許多良田，讓八德有「米的故鄉」的美名，後來卻因環境改變，導致原生米種日漸消失，市府為此近年來更在八德埤塘公園成功復育原生米種，延續米食文化。

行政院農委會農水署副署長陳衍源指出，除了1樓空間將提供市府設置米食文化中心使用，1樓以上的樓層規畫將給醫療單位使用，未來將讓醫療診所、產後護理等機構進駐，善盡社會責任。

鄭文燦也提及，農田水利會改制為農田水利署後，希望農水署水利資產的水利工程能做得更好，普及到所有農業區，非水利資產的部分能多元活化運用，市府也支持桃園管理處及石門管理處活化資產，有更多社會住宅、合作開發、設定地上權等合作。