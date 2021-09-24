新北市樹林區長壽公園地下停車場工程預計11月開工，總工程經費3 億8716萬元，前瞻預算補助1億5079萬餘元，規劃為地下3層，可提供225個汽車位、105個機車位，預計2023年7月底完工，新北市交通局並邀集樹保專家學者監督公園內樹木修枝移植及養根作業，並新植75株樹木，完工後公園總綠化面積將擴增到12座籃球場大。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，樹林長壽公園地下停車場新建案為保留公園最大綠地面積、保護樹木，不僅變更停車場車道出入口，以退縮工程開挖範圍，施工期間也會盡量縮小工區，維持居民活動空間，目前已辦理都市設計審議及申請多目標使用，建照申請及進行樹木編號造冊、樹木修枝移植、養根的前置作業則正辦理中。

蔡柏坤說，長壽公園內現有246株樹木，141株原地不動，經樹保專家診斷有24株樹心腐朽、健康狀態不佳等將進行移除，另有69株則移植至樹木銀行儲養，維護樹木健康，待公園土質改良後再回植其中的33株，同時更將再新植75株的光臘樹、水黃皮、黃連木、流蘇等樹木，讓公園總綠化面積將增加至5027平方公尺，相當12座籃球場大，大幅提升公園環境綠化。