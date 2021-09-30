台南市長黃偉哲勘查大致完工的友愛街機車立體停車場，並騎車體驗動線。（程炳璋攝）

台南市美術一館與府中街商圈欠缺足夠的機車停車位，台南市交通局將友愛街上靠近開山路的1棟市政府老舊3層建築物打掉重建，耗資2200萬興建台南市首座立體機車停車場，預計12月完工啟用。

台南市首座機車立體停車場有3層樓高，竟未設置電梯，只有樓梯，因此無障礙車位與綠能車位都安排在1樓，受限於用地取得，位置不在需求量大的停車熱區中，土地面積僅89坪，只能容納103輛機車。

台南市交通局表示，友愛街機車立體停車場鄰近嘉南農田水利會，周遭仍有美術一館、府中街商圈與孔廟文化園區等熱門景點，仍有遊憩停車需求，適合機車騎士停車後，漫步逛入附近文藝特區。

台南市首座機車立體停車場原本是棟台南市政府所有的閒置老舊建築，台南市交通局重新打掉活化，整棟建築體工程已大致完工，還需申請建築與消防安檢執照，預計12月可以完工。

台南市長黃偉哲表示，整棟大樓空間利用已到極致，容納的機車數不多，仍可紓解美術一館沒有停車空間的問題。未來會興建更多平面或更多立體停車所，解決市區停車位缺乏問題。

首座機車立體停車所收費價格尚在考量一次性收費（停1次20元）或計時收費（每小時10元，最高收30元）共2種，應會定出「甜甜價」。