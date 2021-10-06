許多人會開車，但停車技術不見得好，尤其又遇到高難度的停車場就更令人崩潰。專門找各地立體停車場進行挑戰的網紅「拍車男」，近日實際開著自己的奧迪Q5親身挑戰一個高難度的「地獄級」停車場，果然超驚險，坦言就算有360度環景也開不上去，影片曝光讓眾人嚇傻，直呼：「這到底要怎麼開？！」

拍車男指出，該停車場最高難度的地方，在於超逼人的狹窄彎道，而且駕駛幾乎看不到左右兩側還剩下多少空間。(圖/截自PTT)

網紅「Auto Guyz Relation拍車男」日前實際開車到堪稱香港難度最高的魔王級「秀茂坪三期停車場」，他坦言要不是因為前方有同事指引，就連簡單的上坡都動彈不得。他指出，該停車場最高難度的地方，在於超逼人的狹窄彎道，而且駕駛幾乎看不到左右兩側還剩下多少空間，恐怕一失誤就準備修車，連360度環景功能也發揮不了作用。

從拍車男的YouTube影片中可見，由於車道設計不良，只要稍微大一點的車經過，車身幾乎就要碰到牆壁，而且持續蜿蜒轉圈的車道，很容易讓人產生視覺錯亂而頭暈，恐怕連「老司機」都難以輕鬆過關，甚至免不了讓愛車留下幾道刮痕。

從車道牆壁上滿滿的車漆痕跡，可想見要「全身而過」有多困難。(圖/截自Youtube)

有網友將影片轉貼到《PTT》，直言停車場也太地獄級了，只要一失算就會直接刮爆車，若是他還真不敢開，詢問大家「這出入口到底要怎麼開？」影片曝光後讓眾人嚇傻，紛紛回應「桂林家樂福根本是小case」、「雷達也沒什麼用」、「東京甩尾有示範怎麼開」；有自稱在香港待過八年的網友表示，剛回台灣時覺得台灣的停車場又大又舒服，還有人笑稱「台灣的頂多是不舒服，香港的是要跟你定生死」。