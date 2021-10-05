和家人同住，有時忘了鎖門真的會發生「悲劇」，一名網友表示，和女友在房裡正準備做愛做的事時，姊姊突然打開房門，親眼撞見兩人沒穿衣服的這一幕瞬間臉綠，雖然姊姊馬上把門關上，但不敢想像以後女友跟姊姊見面時會有多尷尬。

這名網友在網路論壇《Dcard》指出，日前和女友在房間準備恩愛時，衣服都已經脫光，但他忘記鎖上房門，他姐姐剛好下班回來，突然打開房門問他要不要吃宵夜，結果超級尷尬，把門關上後他和女友也沒興致了。

原PO說他跟姊姊是還好，但可以想見他女友以後跟他姊見面一定超尷尬，而且剛好疫情趨緩了許多，偏偏隔兩天全家人就要一起去吃buffet，他女友也要去，只能慶幸餐廳有隔板又分開坐，他女友完全不敢看姊姊一眼，姊姊則自認沒敲門是她的不對，不會再提這件事。

貼文一出引起熱議，瞬間吸引三千多人回應，網友紛紛留言「雖然在做羞羞的事還沒鎖門也是大忌」、「真的是用漂白水也洗不掉的記憶了，請節哀順變」、「原來不只我發生過這種事」、「笑屎，超有畫面」、「超好笑哈哈哈哈」。

有網友分享自身經驗指出，媽媽曾經直接拿卡片刷開房門的喇叭鎖，他問要吃什麼，親眼目睹兒子被騎乘中，從此再也沒被開過房門；還有人敲完門沒等對方回應就直接開門，結果也是看到一些不該看的，整個超震驚。