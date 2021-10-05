結婚送喜餅本是分享喜氣，沒想到竟因此與親友鬧翻，一名網友表示，送給老婆的遠房親戚一盒喜餅，竟然被鋪天蓋地的公審，說他們太小氣、不會做人，結果一查禮金驚見對方只包六百，質疑自己到底做錯了什麼？

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，最近分送喜餅時遇到了一個困擾，因為送給老婆一個根本不想聯繫的遠親，沒想到親戚家裡還住了另一個小孩，但他們只送了一份喜餅，結果竟然就被公審。

原PO指出，該遠房親戚不但不客氣的批評他們不會做人、吝嗇、沒大沒小…等等難聽的字眼，甚至鋪天蓋地的讓全部親戚都知道他們家只收到一份喜餅。原PO委屈的說，「收你一包紅包六百元，搞的好像美金一樣，講得恩情大過天，真心詢問一份錯了嗎！」

貼文一出引起熱烈討論，網友幾乎一面倒支持原PO，紛紛回應「餅就快超過600了吧！」、「通常都是一家一份餅吧」、「已經不是很想聯繫的親戚，有送一份已是情份了」、「不然他覺得還需要什麼？」、「直接嗆啊，怕啥」、「傻眼，這種親戚直接拒絕往來」、「一場婚禮認清人性」。