受到疫情影響，參加喜宴也要用採梅花座，有民眾表示，第一次在疫情期間吃到喜宴，正當他準備大快朵頤時，沒想到當服務人員上了一道菜後，竟有一群人集體離席，讓不少人直呼：「浪費食物」。

一名網友今(3)日在《PTT》表示，第一次在疫情期間吃到喜宴，為了防疫五人坐一桌，相較於過去讓他覺得空間超大，只有「爽」字可以形容，還有服務生專人送餐，不過奇怪的是，正當他看著石斑魚準備上桌時，突然間有一半的人通通走光，讓他瞬間傻眼。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「有人中標了嗎？」、「沒包紅包？」、「男方家屬」、「就你還傻傻的留下來吃」、「你還留著吃喔？沒人跟你說？」、「是訂婚吧」、「地方習俗」、「還有這種的喔」、「第一次聽到」、「糟了，我都把婚宴吃光」。

對於中式喜宴常常有人吃到一半就走人了，有內行網友解答，其實這是地方習俗的暗號，訂婚宴時，男方看到魚上桌時就要離席，象徵不能把女方「吃夠夠」，因此得中途離席。不過這習俗也引起眾人反彈，有不少網友都覺得，如果後面還有很多道，這樣很浪費食物，直呼「以為不吃完喜宴就不會吃人夠夠？」、「什麼白癡習俗」。