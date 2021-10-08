稱蚵仔麵線20元挨批「不食人間煙火」 朱澤民：沒聽到蚵仔兩字 我不抽菸

主計總處主計長朱澤民昨（7日）赴立法院備詢時，被立委羅明才問到現在一碗蚵仔麵線多少錢？沒想到朱澤民竟回答20元，當場遭羅明才批評吃米不知米價，事後也引發輿論風暴。今（8日）朱澤民澄清，「沒聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」卻再度遭到PTT網友批評，不少人認為朱澤民是在硬拗，「硬拗就難看了。」

中國時報報導，朱澤民今再赴立法院備詢，受到媒體團團包圍，針對昨天的20元麵線風波，他解釋，「沒聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」此外，媒體追問此事被批評是不食人間煙火，朱澤民則回應，「我不抽菸。」

行政院長蘇貞昌也幫朱澤民緩頰，並感謝他在疫情期間防疫紓困拚經濟，「主計長不常吃蚵仔麵線，所以才對單一品項的價格不清楚，幸好小是糊塗、大事清楚，改天會邀請他去吃蚵仔麵線看看。」

儘管朱澤民對麵線風波做出澄清，但PTT論壇網友卻不領情，許多人怒批他在硬拗，「笑死這也要拗」、「拗下去就難看了，清麵線20元南部也很難找到，更何況台北」、「說錯話不可恥，可恥的是不認錯和硬拗」、「直接道歉就好了，還在那邊扯一堆」、「唬爛也要打一下草稿啊」、「理由一大堆，到底是怎樣。」

此外，有網友認為，朱澤民的言論都展現權力的傲慢，「官的嘴臉，真的太噁心」、「這就是我們納稅人養出來的官！？」、「看到我不抽煙那裡，我也笑出來，距離庶民生活真的太遠」、「他的回應就是不食人間煙火那幾個字的意思」、「現在所有官員的態度都是：你能拿我怎樣」、「管財政的不知道民生物價真的很瞎。」