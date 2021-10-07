一碗蚵仔麵線多少錢？主計長竟回「20元」 立委驚呆轟：吃米不知米價！

主計總處昨（6日）公布9月消費者物價指數（CPI）年增達2.63%，創8年半新高，被外界認為通貨膨脹蠢蠢欲動，對此主計長朱澤民今（7日）在立法院備詢時回應，今年整體消費者物價指數應該不會破2％，不過當立委羅明才詢問朱澤民是否知道現在一碗蚵仔麵線多少錢時，朱澤民竟回答20元，引起現場騷動，羅明才也虧他，吃米不知米價。

針對消費者物價指數據升高，朱澤民進行說明，「9月的之所以比較高，其中一個原因是去年同期CPI年增率是負的，基期比較低是影響因素，如果以2016年當作基期，目前指數僅為105.09，也就是說這5年來僅上漲5.09％。」

不過，當羅明才詢問朱澤民現在一碗蚵仔麵線的價格是多少時，朱澤民竟回答20元，遭羅明才狠虧「吃米不知道米價」，隨後羅明才繼續詢問五倍券開始使用後，是否會導致物價跟著上漲，朱澤民則說：「物價尊重市場制度，我們不能夠去管它，但目前預估今年的CPI不會超過3%。」

朱澤民強調，主計總處目前預估今年CPI年增1.74％，預估全年還是會低於2％，「下個月的CPI理論上會下跌一點，接下來也不太會再增加，全年預估還是在2%以下。」