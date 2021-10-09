行政院主計長主計長朱澤民的「一碗蚵仔麵線 20 元」，被批「吃米不知米價」，外界觀感已經不佳，卻被執政黨立委高嘉瑜在臉書再補一刀，指從小到大「就是沒吃過一碗 20 元的麵線」；不料引來自家立委不滿紛紛上去留言痛批，「這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？」

民進黨立委林宜瑾則在高嘉瑜臉書下面留言；「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」林此留言，下面引來數百封熱論。

民進黨立委鄭運鵬也發文指出，「看到本黨立委蹭新聞吃麵線，消遣了朱澤民主計長，我覺得很感慨。」他表示，立院每年都要審查總預算、國營事業（基金）預算，2016年到現在，質詢和協商都是主計長，近年來軍購必須編列特別預算、防疫特別預算、前瞻基礎建設特別預算以及國民黨的「案海」提案，質詢和協商的人也都是主計長。

鄭運鵬說，以上平日和假日的協商，黨團沒有幾位立委有耐性參加，但主計長每個都要參加，如果以在立法院的時間來算，主計長絕對比衛福部長陳時中還長還晚，回去還要處理主計總處的業務，「我看他除了吃便當，也沒別的可以吃了，連自己去買便當的時間可能都沒有。」

鄭運鵬表示，朱澤民是位不太應酬的首長，所以不是那種吃高檔餐廳不知一般小吃價格的天上人間，他只是沒有時間過日常生活，暗批高嘉瑜「蹭新聞消遣這麼盡職的首長，對我來說並不好玩，真的很感慨。」

民進黨立委許智傑也說，現在的確很難找到20元麵線，像台北行情大概都40.50元，高雄大概30.40元，但三重、板橋還存在少有的20元麵線，主計長有空可以找高委員一起去吃看看。