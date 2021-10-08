振興五倍券於10月8日起全面開放使用，民眾可以持紙本券，或用數位綁定信用卡等支付方式消費。一位女網友衝著經濟部加碼的500元「好食券」，特地綁定數位支付，沒想到上網一查可配合店家後，她卻直呼「根本沒辦法使用！」竟然還有店家顯示「只收現金」，讓她傻眼到不行。

女網友8日在臉書《爆怨公社》表示，當初是為了好食券才去綁定數位五倍券，在五倍券開跑首日，她便上網查詢可配合使用店家，沒想到卻發現「要用綁定數位五倍券之支付方式進行交易」。由於原PO是用信用卡綁定，很多夜市、攤販都無法使用刷卡。

一位女網友衝著經濟部加碼的500元「好食券」，特地綁定數位支付，沒想到上網一查後卻直呼「根本沒辦法使用！」（摘自爆怨公社）

不能使用信用卡就算了，原PO到「好食券官網」查詢可使用店家竟還出現「僅收現金」的店家，甚至還看到已經停業的店家，她直呼「根本就沒辦法使用，請問公告這些店家用意何在？」

原PO提出兩點，「當初好食券的使用方式根本沒規劃出來，也沒有可使用的名單」、「官網也沒公告那些店家可以使用什麼支付方式」，讓數位券變得很不方便。

對此，網友紛紛表示，「當初要綁定信用卡就要想好要去哪用了」、「這就是為什麼我只拿紙本」。不過，有網友指出，好食券官網撈的資料是「稅籍」符合的店家，但因好食券是綁在「數位支付」，所以需要自行交叉比對。不過他也說，「其實想賺這塊的店家會自行宣傳啦！再等幾天布條、廣告就會看到了。」

據官網描述，好食券店家不需申請，只要稅籍營業登記項目符合適用店家範圍且有導入數位支付工具，即是好食券的適用店家。另外，只要在10月29日前將五倍券綁定數位支付，都能獲得價值500元的好食券。