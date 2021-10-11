男星宋達民出道33年活躍電視劇，拍過《萬世師表》、《飛龍在天》、《台灣霹靂火》等知名作品，還有一個同為藝人的雙胞胎哥哥宋逸民。近日他和太太洪百榕慶祝結婚週年，卻在車上鬧血光之災，趕往醫院急診縫合傷口，原本的行程只好取消。

宋達民和洪百榕昨（10日）晚間在臉書透露，今天是結婚17週年紀念日，晚上帶著三個寶貝子女前往某火鍋店慶祝，「沒想到達民哥下車後剛好撞上寶妹（女兒）開的車門，當場血流如注～～～立馬回到車上直奔急診，縫了8針」儘管遇到一般人都不會喜歡的事，但宋達民的心態相當正向、樂觀，身為基督徒的他，把紗布貼成十字架的形狀，說這是恩典的記號，更能體會到別人身體軟弱時身心靈的感受，永遠不會忘記結婚紀念日全家在急診室度過。

貼文一出，演藝圈星友唐玲、楊懷民、曾治豪、黃逸祥等人都留言祝福早日康復，大批網友也紛紛湧入關心，宋達民和洪百榕感謝大家的關懷，「你們對我們的祝福可以有兩種1. 結婚紀念日快樂2. 達民哥早日康復」宋達民還在留言處甜蜜表白：「老婆，結婚紀念日快樂！這記號出乎意外，但恩典滿滿，遇到一個很好的醫生！」