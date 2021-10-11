香港天王劉德華（華仔）出道40年鮮少有緋聞，除了公開認愛的前女友喻可欣，另一位便是結婚13年的妻子朱麗倩。而朱麗倩早年的照片近期再被翻出，姣好外貌絲毫不輸女明星。

朱麗倩是馬來西亞華裔，19歲被姐姐推薦角逐當地選美比賽，因緣際會成為平面模特兒，當時的舊照都有被保存，只見朱麗倩有張線條柔和的瓜子臉，五官清秀標緻，即便不笑都能看出是個美人胚子。

朱麗倩選美時的照片。（圖／微博）

朱麗倩擔任平面模特兒的照片。（圖／微博）

回顧朱麗倩和劉德華的緣份，兩人於1986年認識，1991年傳出戀情，多次被媒體拍到兩人互動的畫面，但劉德華始終不認愛，直到2009年朱麗倩的父親往生，劉德華的名字出現在訃告上，以女婿的身分出席喪禮，才正式公開密婚的事實，有媒體證實劉德華已在2008年於拉斯維加斯註冊與朱麗倩結婚，當天劉德華也在官網向外界道歉：「我慚愧未能守住我的承諾先告訴大家。」2011年劉德華在網路承認朱麗倩懷孕，隔年平安生下女兒劉向蕙，曾在訪談節目中透露，早在1997年就決定跟朱麗倩攜手終身，兩人交往到結婚鮮少大聲吵架，鶼鰈情深的好感情令人稱羨。