中秋4天連假更湧入近2萬人次。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

日前後壁區公所邀集民政、交通、工務等相關單位，研商有關停車、廁所及交通指引等配套作法。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

台劇《俗女養成記》帶夯台南市後壁區菁寮老街，一到周休假日人潮蜂擁而至，中秋4天連假更湧入近2萬人次，卻也衍生公廁不足、停車腹地小等的問題，針對接下來的雙十連假，後壁區公所協調在地廟宇丶居民無償提供土地做停車場等因應措施，提升菁寮社區整體旅遊品質。

日前後壁區公所邀集民政、交通、工務等相關單位，研商有關停車、廁所及交通指引等配套作法；區公所今天表示，在停車空間上，除了原有免費停車場及菁寮國小前南82線、南84線路邊外，新增菁寮德馨宮廟埕廣場，以及放假日期間可在後廍外環道的機車道停車。

後壁區長黃炳元說，廁所的部分，不僅菁寮公有市場及旅客服務中心提供公廁外，在公所丶商圈及廟方努力之下，德馨宮及部分在地商家亦無償提供遊客使用。近期將繪製相關停車位置及廁所指引地圖，並張貼於老街周邊地點、公所FB及官網上。

黃炳元表示，在交通方面，警方將強化菁寮老街周邊交通熱點指揮疏導，新營客運亦配合調整載運車型及班次，避免大型車輛擁塞道路。另外，老街如舉辦市集活動時，也要求主辦單位派人加強引導，提升菁寮老街周邊旅遊品質，接下來的雙十連假，期許能交出更加漂亮的成績單。