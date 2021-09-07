環球、ATT兩購物中心開發案接連喊卡撤資，2022台灣國際工具機展、台灣五金展兩大重點會展因缺乏場館，數千業者面臨出走命運，重創台中百貨商業及會展產業。市議員張家銨今天質詢說，產業出走骨牌效應令人擔心，恐怕台中會展產業將垮掉無法回頭。經發局強調，市府將拜會公會表達協助之意。

張家銨今天在市政總質詢時說，7月底經發局證實，環球購物中心放棄北屯11期重畫區，原預計投入10億元「市31」BOT開發案，並向市府解約；8月底原預計投入超過百億元烏日ATT大型購物中心開發案喊卡，確定將出售土地。接連兩個大型商業開發案在一個月內終止撤資，擔心還有其他產業會再出走。

張家銨指出，上月她針對台灣國際工具機展將移師台北，並遇到場地檔期相關問題，希望經發局長爭取回來舉辦，結果經發局卻以消極態度面對；她擔心規模第二大的台灣五金展，會因市政府無法確認台中國際展覽館是否續約延長使用的場館等，不確定性問題跟著出走。

張家銨強調，產業出走的骨牌效應非常令人擔心，恐怕台中的會展產業將垮掉，無法回頭。

經發局表示，考量國內疫情仍有零星不明感染源本土病例，展覽活動動輒上千人群聚室內空間，為嚴密防疫避免淪為防疫破口，將暫緩開放展會活動，以最嚴謹態度守住得來不易的防疫成果。

經發局強調，市府網站目前公布的工具機展資訊，為市府協助公會辦展及後續因疫情轉為線上成果的說明；另有關公會明年辦展情形，市府將拜會公會表達協助之意，後續將持續更新局網資訊，提供最新產業動態。