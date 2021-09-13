大甲鐵砧山劍井遊憩區，開闊的開放空間

【旅遊經 編輯部報導】

「大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程」，歷經9個月施工終於正式開放，劍井廣場從只能看見擋土牆窘境，翻轉為具有大面積活動廣場，這是台中市政府觀光旅遊局編列2500萬元預算並重新打造，變身為可以享受開闊視野及體驗歷史導覽門戶空間，加上夜間燈光設計不論白天晚上都有不同面貌呈現。

解說導覽設施夜景

劍井步道鐵砧山自古傳說甚多，曾名列台灣中部八景之一，長久以來即為大甲馳名遠近的地標。登上山頂，可遙望蜿蜒而下的大甲、大安兩溪，遠則白浪翻飛的台灣海峽，近則線條分明的農田重劃區、村落，盡收眼底，景致美不勝收。而大甲鐵砧山因「劍井」而使小山聞名於世。鐵砧山不可錯過的景點此泉水質清澈甜美而甘醇，平日來山上運動散步者或踏青旅遊者，接取此泉水回家泡茶，所沏之茶香醇可口齒舌生津。據傳當年插劍時辰正是端午節這天的午時，所以大甲劍井的午時水，自然不同於其他地區的午時水。

台中市觀旅局表示，繼去年完成雕塑公園活潑步調青少年遊憩天地後，今年大甲鐵砧山翻轉新樂章再度展開，優雅融合日式及台灣風情的歷史走廊，20分鐘即可來回的劍井步道，讓民眾漫步山林間體驗劍井歷史風華。

劍井廣場入口改善前後

劍井廣場改善前後

劍井廣場擋土牆改善前後

劍井廣場夜景

此次施工重點包括劍井廣場及國姓廟步道周邊環境改善進行整修，已從過去找不到劍井，將其周邊整修為開闊開放空間、提升空間能見度、並增設多項與鐵砧山歷史融合的解說導覽設施，提供遊客作為認識鐵砧山歷史文化特色的門戶，讓遊客可以透過空間氛圍、歷史典籍及民間傳說的紀錄，充分體驗鐵砧山思古之幽情。

但提醒，由於目前仍為防疫期間，於2級警戒期間鐵砧山涼亭暫不開放，請民眾遵守防疫原則，務必勤洗手、保持社交距離、不群聚、外出全程佩戴口罩，才能玩得盡興又安心，相關資訊請至台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

圖片：台中市觀旅局提供