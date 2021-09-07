教育部今天公布最新統計數據，從4月20日到9月6日下午5時30分，學生確診人數共739人，較前一天的731人增加8人。教育部呼籲，師生如果身體不舒服或有疑似感染狀況，就不要到校，以免造成疫情擴大。

根據統計，739個確診學生中，有233個是大專院校生、118個高中生、113個國中生、189個國小生及86個幼兒園生。這次新增加的8個確診學生都是幼兒園生，是新北市板橋幼兒園群聚感染所造成。

此外，目前確診的學生中，有715個是本土案例，24個是境外疑入案例。隨著開放境外生入境，境外疑入的案例也逐步增加，開放前僅10個境外疑入案例，但現在已經增加到24個。

中小學開學沒幾天，因為疫情擴大，已經造成多所學校停課。教育部則不斷呼籲師生們，在校園中活動要注意防疫，包括戴口罩、勤洗手及維持社交距離，若有身體不適或疑似感染狀況，就不要到校，以免造成疫情擴散。

大專院校則從13日起陸續開學，這將造成新一波挑戰，若處理不慎，疫情可能再度蔓延開來。教育部也已提出「大學開學後的指引」，大學必須符合六個條件才能進行實體課程，否則就以線上教學為主。

大學採實體授課必須同時符合的下列六個條件是：一、教室內必須80人以下；二、教室內可維持人與人之間1.5公尺的社交距離；三、教室內必須是固定座位、固定成員；四、落實點名；五、師生全程戴口罩；六、教室必須通風且定時清消。