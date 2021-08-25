胡瓜（左）與阿翔參加視訊記者會時，看起來相當開心。（摘自臉書）

綜藝大哥大胡瓜向《綜藝大集合》請假3周，加上之前疫情停錄，他時隔4個月終於在25日回歸。他今透過視訊記者會解釋請假原因，表示因為疫情關係，顧慮到當時家裡有3個長輩，現在疫情趨緩，確診人數每天幾乎都個位數，慢慢回到過去正常生活，所以決定重返攝影棚錄影，「沒有像外界聯想那麼多問題」。

由於胡瓜20年來從未缺席《大集合》，加上之前曾說要引退、交棒給年輕人，合約又即將到期等消息，讓請辭之說不脛而走。復工是否代表和民視的合約已談妥？他說：「我跟民視的合約到11月，這20幾年來像好朋友，要不要續可以當場說，現在講續不續約還太早，現現在先希望讓節目步上軌道，如何加強節目內容才是要務，再來談合約。」

胡瓜不在期間阿翔等年輕主持人代班，胡瓜覺得來代班的藝人表現很不錯，特別是阿翔很辛苦，臨時被通知要當主線，胡瓜當場跟阿翔說「抱歉」。胡瓜不在的期間，收視率不如以往，胡瓜不認為收視有往下掉：「因為重播有影響，責任不在他們，剛好又碰到奧運尾聲，我個人覺得並沒有掉。」

阿翔坦言剛開始會心慌，胡瓜請假初期有點不習慣，覺得家裡少了一個大人，他也感謝各路英雄好漢來幫忙，很開心「家裡大人終於回來了」。還開玩笑說「怕我們越來越習慣瓜哥不在的日子」，胡瓜也回應怕他們越來越習慣。胡瓜還透露中間為了節目談了很多次未來的走向等規劃，大環境影響，還是要跟觀眾互動，要做好在棚內錄影的長期抗戰，獎金部分會加強，請大家拭目以待。