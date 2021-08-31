開學前墜樓！屏東某科大男學生 宿舍頂樓輕生 13:432021/08/31 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣警察局。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣某科技大學今(31日)上午傳出一起憾事，就校讀三年級的男大生，在開學前夕選擇在校內宿舍頂樓輕生，被發現時已經明顯死亡，警方在現場未發現男學生的遺書與手機等物，初步判斷輕生原因與家庭因素有關。 校方表示，該名男學生今年24歲，過去曾經辦過休學，未來校方會更重視學生心理輔導，並加強關懷。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 明天開學了！中市警局超前部署逾千警力守護學生安全 新竹男突遭電影公司告下載盜版 內行人點內幕：千萬別和解 #輕生 #男大生 #頂樓 #男學生 #校方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東小一迎開學 先練習架午餐隔板 04:102021/08/31 地方新聞 假郵局客服誆帳戶遭駭要求買遊戲點數 男大生花1萬7差點飛了 09:392021/08/31 社會 馬思純懶理網友唱衰交往渣男 遭直擊約會樂團主唱疑同居 10:032021/08/31 娛樂 開學不忘防疫 新竹縣6學校風雨球場仍不對外開放 13:122021/08/31 生活 開學前夕 屏東某科大學生校內輕生且留有遺書 13:142021/08/31 社會 彰化國道行車糾紛 開槍男下場慘 04:102021/08/31 地方新聞 美網Big3缺2 喬帥拚年度全滿貫 04:102021/08/31 運動天地 才復合4個月 7旬男榔頭殺妻輕生 04:102021/08/31 社會新聞 斯容只穿Bra「參加馬術比賽」 43歲真實身材網看傻 11:082021/08/31 娛樂 開學前夕憾事！新北三重小六男童凌晨住家墜樓亡 05:442021/08/31 社會 9／1開學拚防疫 學生「7要3不」重點指引一次看 07:312021/08/31 生活 社會熱門新聞 大陸成人奶媽賣母奶 一次8600元供男性趴胸進補 - 社會 獨／台東市區民宿變詐騙機房 警方衝入蒐證中 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 24小時2度酒駕撞死黃暐瀚母 美髮師抄心經懺悔判決出爐 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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