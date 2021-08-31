屏東縣某科技大學今(31日)上午傳出一起憾事，就校讀三年級的男大生，在開學前夕選擇在校內宿舍頂樓輕生，被發現時已經明顯死亡，警方在現場未發現男學生的遺書與手機等物，初步判斷輕生原因與家庭因素有關。

校方表示，該名男學生今年24歲，過去曾經辦過休學，未來校方會更重視學生心理輔導，並加強關懷。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980