美國軍方宣布，最後一批美軍今日已撤出阿富汗，歷經20年的戰事畫下句點。不過，對於撤軍阿富汗的過程，前立委孫大千直言，美國犯了6個致命的「低級錯誤」，他認為，美國應該做的是撤出阿富汗，而不是「逃」出阿富汗。

孫大千今（31）日在臉書談及美軍撤出阿富汗，他首先提到，川普政府怎麼可以跳過阿富汗政府，直接和塔利班簽訂撤軍協議？那以後受到美國協助的他國政府，難道不會擔心美國會背叛自己和對手陣營私下講和嗎？

第二，既然在2020年就已簽署了撤軍協議，那麼在過去這一年多的時間中，為什麼沒有逐步進行美國公民和阿富汗籍工作人員的撤離工作呢？第三，孫大千質疑，為什麼在7月2日就先撤空巴格蘭空軍基地？為什麼在離開前完全沒有告知阿富汗政府軍？這樣的行為當然會造成阿富汗政府官員人人自危、臨陣脫逃，以及政府軍軍心渙散，最後不戰而降。

阿富汗人民離境。（美聯社）

孫大千接著提出第四點錯誤，他說，美國應先保留巴格蘭空軍基地的駐軍，一方面讓阿富汗政府軍有信心堅持奮戰到底，喀布爾也不至於如此迅速淪陷；另一方面可以利用基地內的跑道，作為美國執行撤軍任務的據點。

第五，既然美國在7月2日就已經執行巴格蘭空軍基地的撤軍任務，那麼在7月2日到8月15日之間，美國為什麼沒有加快進行有計劃的人員撤離呢？第六，美國不應該留下任何一位美國公民，更不應該留下任何一位曾經在過去20年中和美國並肩工作的阿富汗人民，且美軍應留在阿富汗，等到曾協助美國的阿富汗人離境後再離開。

「美國應該做的是撤出阿富汗，而不是逃出阿富汗。」孫大千認為，阿富汗事件對美國造成最大的衝擊，是全球盟邦心中對美國的信任危機，當知道美國不會生死與共時，還會對美國肝膽相照嗎？