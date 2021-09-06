中共5日出動19架軍機擾台，美國共和黨籍參議員海格提推文示警，阿富汗淪陷後，中共和其他敵人將會持續試探美國決心，拜登政府應拿出更強硬姿態，防阻外來侵略。

美國8月30日按計畫完成阿富汗撤軍行動，但由於撤離過程混亂，阿富汗落入武裝組織塔利班（Taliban）手中的時間也比美方原先預期提前許多，嚴重打擊美國國際形象，總統拜登（Joe Biden）政府在國內也飽受批評。

美國信譽受質疑之際，中國5日派出19架共機侵擾台灣西南防空識別區，包括1架運8反潛機、4架轟6、10架殲16、4架蘇愷30，其中戰機數量就有14架。

此次共機雖未逾越台灣海峽中線，架次也非國防部去年9月開始統計以來最多，但仍引發美國前駐日大使、現任聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）憂慮。

海格提今天在推特（Twitter）分享19架共機擾台的新聞。他指出，拜登在阿富汗搞得「一敗塗地」（debacle）後，中共和其他敵人將會持續試探美國及其盟友的決心。

海格提表示，參議院必須催促拜登政府採取更強硬的姿態，防阻外來侵略。

白宮國家安全會議一位不具名發言人今天向中央社表示，台海和平與穩定依然是美國持久利益，這對廣泛印太區域的安全穩定也十分重要。

這名發言人指出，美國對台政策沒有改變，美台防禦關係是以美國的「台灣關係法」作指引，過去40年向來如此。美國會遵循台灣關係法的承諾，繼續支持台灣自我防衛，也會持續反對任何單方面改變現狀的作為。

面對外界質疑「美國不可靠」，拜登8月18日接受美媒專訪時曾表示，阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異，美國對北約創立條約第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對北約盟友採取行動，美方會做出回應，「對日本、南韓和台灣也一樣」。

拜登此番發言是他目前對防衛台灣作出最清晰的表態，加上他把台灣與美國有防禦條款或條約的北約、日本與南韓並列，引發不少熱議。但美國資深官員當時向中央社強調，美國對台政策並未改變。