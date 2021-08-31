侯昌明（左）和兒子KenKen。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》今（31日）晚播出主題「爸媽的心騙不了人？！兒子女兒我就只愛那一個！」，邀來侯昌明和兒子KenKen以及甄莉和女兒Phoebe，2對親子檔大聊生活趣事。普遍多數人都有「老么最受寵」的迷思，但主持人納豆一開場就反駁這個論觀，還說自己是家中排行老大，但還是很得人疼，聽到這番話阿Ken忍不住吐槽：「是因為你是全家族最高的！不保護你要保護誰？」

有愛家好形象的侯昌明，與太太曾雅蘭育有一雙寶貝兒女，一家四口生活幸福，侯昌明帶著兒子KenKen一起上節目，卻遭兒子爆料他是個女兒控，私下超偏心，就拿分配房間為例，他以姊姊嫁出去後就能擁有2間房間的理由，連哄帶騙要他讓出比較大的房間，只為讓女兒有更舒適的空間，對此侯昌明也承認自己有時真的會把女兒的小事當自己的大事處理，他還透露當初會再生KenKen的原因，是因為老婆觀念較傳統，認為家中還是要有1個兒子來傳宗接代，1對兒女湊成「好」字才完美，但侯昌明其實不那麼覺得，讓阿KEN不禁質疑：「所以你根本不想生他出來嘛！」眼看被越描越黑，他便趕緊解釋：「其實對性別並沒有特別迷思，生男生女都是好事！」

同樣也有一雙兒女Phoebe和Sky的藝人甄莉，對父母偏心這話題深有感觸，因兒女的個性截然不同，自己採因材施教的教育方式，卻讓女兒大喊不公平：「姊弟犯同樣的錯，下場卻大不同。」還稱自己是「被打大的」，媽媽對她的管教相當嚴格，成績沒達到標準就挨罵，弟弟Sky從來沒及格過卻不會被罵，聽見女兒的這番話，甄莉趕緊解釋：「因為你們的聰明度不一樣，才對妳有要求，弟弟可以考20個單字連續七次都0分，拜託他進步，他下次真的只答對1個單字，而且那個單字還是他的名字Sky耶！」此話一出全場都笑了。對於媽媽嚴重偏心的行為，Phoebe心裡很不是滋味，甚至對媽媽撂下狠話：「如果妳要那麼偏心弟弟，老了有什麼事就別找我！叫弟弟養妳就好！」