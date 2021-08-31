藝人吳鳳從土耳其來台發展，和老婆結婚後，育有兩個可愛女兒，常在社群網站與網友交流育兒經的他，日前發現某停車場被人刻意亂丟垃圾，沒想到撿完垃圾要拿去丟時，被女兒問了一個問題，讓他直呼：「讓人心疼」。

吳鳳表示日前開車到市區停車場，下車發現有人刻意丟了垃圾在停車場內，當時立刻把垃圾撿完，沒想到要找垃圾桶時，女兒問他：「爸爸為什麼你要撿垃圾？」讓他坦言必須得跟孩子解釋世界壞的一面，是個讓人心疼的問題，因此跟女兒解釋：「一些人隨便丟垃圾，因為他們沒有教養，通常這種人不在乎大自然，就把手上的東西隨便丟地上」，強調若自己不去撿，心裡就會覺得不舒服。

吳鳳強調活在台灣的一些人，對這片自己生長的土地很不好，每次看到地上有著各種各樣的垃圾時，總是不知道怎麼表達心情，如今因為疫情影響，多數人都待在家較少出門，才讓「大型撿垃圾活動」的機會少很多，不過未來仍會繼續關懷大自然，否則美麗的台灣一天比一天髒，會讓自己看了相當捨不得。

對此，網友紛紛留言：「謝謝您這麼喜歡台灣，讓我這個土生土長的台灣人相當慚愧」、「謝謝你的舉手之勞，很棒的言教跟身教」、「台灣人民的素質確實越來越差，這是事實」、「臺灣最美的是人，也是有醜陋的人，謝謝吳鳳的愛」。