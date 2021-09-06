駐日代表謝長廷兒子謝維洲遭退休員警條子鴿指稱，在謝任閣揆時耍特權，謝維洲今天發聲明否認。謝長廷表示，謝維洲被他們夫妻收養30年，最後斷絕父子關係，直接原因是他沉迷運動彩券，「碰觸我的紅缐」。但謝維洲絕對不是會説那種話的人，呼籲條子鴿提出證據否則道歉。

謝長廷今天在臉書表示，今天忙完公務，看到報刊登謝維洲的否認聲明，令他傷感不己。他說，謝維洲被我們夫妻收養30年，最後斷絕父子關係，直接原因是他沉迷運動彩券。還有一個原因，是謝來日本任職，沒有能力再監督他或保護他，而他的個性也沒有辦法保護自己，恐怕會連累許多親友。

謝長廷指出，這次條子鴿造謠謝維洲耍特權並沒有直接攻擊他，文末也只是暗示「日本的謝先生」，「他們希望我對號入座，釣我出來，我本來可以輕鬆甩鍋說跟維洲已斷父子關係，他已經不姓謝，自己要去面對處理」。

但他透露，難得父親節還收到謝維洲的祝福，也説他最近過著平靜的日子，領薪水依協議還債，老闆同仁也給予肯定，「我想不通條子鴿要摧毀一個年輕人努力站起來的生機」。

何況他知道謝維洲性格軟弱，雖有不少缺點，但絕對不是那種會説「你知道我爸爸是誰」的人，「我想認識的人都知道，所以朋友也紛紛抱不平」。這明顯是假消息，台灣政治複雜，他認為，這種排山倒海的抹黑危機顯然不是謝維洲能夠處理。

謝長廷表示，他看過野生動物的影片，成鹿為了保護小鹿，有時候自己會跑去讓惡狼或獅子追，雖然冒險，但考慮後他還是決定再伸出手扶謝維洲一把。願主動上勾，面對所謂「條子鴿」。

他對「條子鴿」提出三點呼籲：

一丶現身說出你的姓名，你在台北市擔任警察的時間？被申誡的理由？我是94年2月到95年1月擔任行政院長，那時你在哪單位擔任警察？

二、你只要提出證據，能證明你因為開謝維洲罰單而有人施壓讓你受申誡的事實，那麼我願意代謝維洲向你下跪道歉，並拍照給你將來選舉使用，你如提不出證據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉，因爲造謠中傷浪費社會資源，造成不良影響。

三、你在臉書問我「是否收到你深深的思念？」，我在此敬答：我從來沒有收到你寄來的什麼申誡書。

謝長廷也給條子鴿建議，受過申誡就應低調反省改過，不應造謠想把它變成英雄而沽名釣譽，並公然羞辱警界。「對了，還有一個誠懇的建議：共產黨的錢不要拿！你知道我在説什麼，有事衝我來，請放維洲一條生路」。