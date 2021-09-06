采炫練習最久，在團內擔任隊長。（GOOD LUCK ENTERTAINMENT提供）

GINNY雖然是大姊，但私下愛撒嬌。（GOOD LUCK ENTERTAINMENT提供）

ERIN長相酷似演員韓韶禧。（GOOD LUCK ENTERTAINMENT提供）

172公分高的宇晴被姊姊們說是「巨型忙內」。（GOOD LUCK ENTERTAINMENT提供）

古天樂密籌多年推出的中韓合作女團「SKYLE」上月初正式出道，采炫、GINNY、ERIN和宇晴4位成員日前接受本報視訊專訪，透露她們為了拚出道，只有重要節日才能休假，連周末都會抓緊時間自主訓練，甚至曾經從早上練到凌晨，除了吃飯外，幾乎整天都沒休息，得知一直盼望的夢想終於實現，成員們既感恩也直呼難以置信，練習生時期長達7年的采炫抱著期待半擔心半的心情，「之前很多次都是快要可以出道，但最後又泡湯，怕這次也會失望」，宇晴更是聽到公司宣布隊名時激動落淚，大姊GINNY則是相當開心地表示「可以跟這麼好的隊友一起出道，是我上輩子修來的福氣」。

宇晴分享出道前，她們每周舞蹈評價時，燈都會突然熄滅，「不是停電、也沒人去按開關，有去問工作人員也不是燈壞掉，之後還出現了好幾次，真的很剛好在我們跳舞時就會突然熄滅」，雖然有點毛骨悚然，但因為在韓國有撞鬼後會發生好事的說法，宇晴開朗地說「反而很開心我們有大紅的徵兆」。采炫的領導特質被公司相中成為隊長，她謙虛稱隊友們都很聽話，目前還沒有特別覺得困難的地方，除了有時候要排順序比較累，也提到因為宿舍只有1間廁所，4人只好每天都靠爬梯子遊戲抽籤洗澡，GINNY也爆料「宇晴很可憐，每次都是第1個要最早起來洗漱的人」，不忘向老闆古天樂許願要1人1間廁所。

擁有19.5吋「螞蟻腰」的采炫也意外暴露吃貨本性，在拍攝出道曲〈給我天使之翼〉MV時，因為拍攝順序剛好錯過吃飯時間，她走到餐車前發現食物已被掃光，工作人員看她可憐還特地幫她烤了幾塊肉，讓她直呼「那是我人生中最好吃的烤鴨肉」。這次拍攝形象照，現場來了1箱麵包，采炫說「我們不能吃但又很想吃，所以便向工作人員撒嬌吃1口」，宇晴接著補充「麵包很大1個，結果采炫姊姊居然把努力把它壓成1口塞進嘴裡」。她也分享維持身材的祕訣，除了練舞外，每天也都會做3分鐘的平板支撐。

除了ERIN外，采炫、GINNY、宇晴的運動神經都相當好，GINNY練過跳高和韻律體操，采炫和宇晴則是很擅長跑步，2人的紀錄都大約在50公尺6、7秒左右，至於私下有沒有比過賽跑？宇晴笑曝「雖然沒有正式比誰比較快過，但每次上班快要遲到，我們都會從宿舍門口衝到車上，發現采炫姊姊真的跑很快欸」，采炫則透露在學期間曾參加過田徑隊，之後也想上《Running Man》大展身手，GINNY也說有機會的話真的很想參加《偶像運動會》。

唯一的陸籍成員GINNY則是曾在剛來韓國時因語言出糗，不小心把韓文「請留步」講成「請慢走」，害對方想說為何要一直趕他走。現在雖然已經相當流利，但她坦言有時候還是會突然語言轉換不過來，不小心把用韓文跟中文黏在一起講。其他隊友們向她學了幾句中文，宇晴學了大陸網路流行語「勇敢牛牛不怕困難」，采炫也獻唱抖音爆紅的洗腦神曲〈你愛我我愛你蜜雪冰城甜蜜蜜〉，ERIN則是特別學了「好吃」、「肚子餓」的廣東話。

這次因為新冠肺炎無法到各地宣傳，尚未拜訪過寶島的4人，紛紛大喊可惜，也承諾等疫情結束後，會盡快來台與粉絲見面，並表示聽說台灣的小吃很有名，很想喝珍珠奶茶跟品嚐洪瑞珍三明治，以後想來台灣拍吃播影片，GINNY還補充之前曾在雜誌上看到野柳，覺得很適合拍時尚照，有機會的話一定要親自到那走走，也透露前陣子剛好在追《想見你》，最近很迷許光漢，宇晴則羞曝看了《不能說的秘密》後，覺得周杰倫很帥。