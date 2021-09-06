有一位退休警察「條子鴿」回憶多年前攔查闖紅燈轎車，車主嗆「你到底知不知道我爸是誰？」他開單後隔天遭記2支申誡，文末還提及「遠在日本的謝先生」。謝長廷5日晚間也在臉書回應，這是假消息，提出證據他下台道歉！謝維洲（現已改名張維洲）也聲明表示此為假新聞。謝長廷今（6）日加碼呼籲，只要「條子鴿」提出證據，能證明因為開維洲罰單而有人施壓受申誡的事實，他願意代維洲向「條子鴿」下跪道歉！

謝長廷在臉書指出，這次條子鴿造謠維洲耍特權並沒有直接攻擊他，文末也只是暗示「日本的謝先生」，「他們希望我對號入座，釣我出來，我本來可以輕鬆甩鍋說跟維洲已斷父子關係，他已經不姓謝，自己要去面對處理」。但難得父親節還收到維洲的祝福，也説他最近過著平靜的日子，領薪水依協議還債，老板同仁也給予肯定，「我想不通條子鴿要摧毀一個年輕人努力站起來的生機。」

謝長廷表示，他知道維洲性格軟弱，雖有不少缺點，但絕對不是那種會説「你知道我爸爸是誰」的人，所以朋友也紛紛抱不平。這明顯是假消息，台灣政治複雜，這種排山倒海的抹黑危機顯然不是維洲能夠處理。謝長廷說他考慮後還是決定再伸出手扶維洲一把，願主動上勾，面對所謂「條子鴿」。

謝長廷在此呼籲「條子鴿」：

1、現身說出你的姓名，你在台北市擔任警察的時間？被申誡的理由？我是94年2月到95年1月擔任行政院長，那時你在哪單位擔任警察？

2、你只要提出證據，能證明你因為開維洲罰單而有人施壓讓你受申誡的事實，那麼我願意代維洲向你下跪道歉，並拍照給你將來選舉使用，你如提不出証據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉，因爲造謠中傷浪費社會資源，造成不良影響。

3、你在臉書問我「是否收到你深深的思念？」，我在此敬答：我從來沒有收到你寄來的什麼申誡書。

謝長廷建議，受過申誡就應低調反省改過，不應造謠想把它變成英雄而沽名釣譽，並公然羞辱警界。