防疫女神賈永婕先前透露人在韓國的周子瑜相當關心台灣疫情，今年6月想要的生日禮物便是為台灣防疫盡一分心力，一口氣捐了50台總價185萬的動力淨氣式呼吸防護具（PAPR），被粉絲大讚人善心美。昨(25日)有媒體訪問到周媽媽黃燕玲關於周子瑜近況，黃燕玲透露女兒已在韓國接種完兩劑疫苗，打完沒有什麼副作用，中秋節將至，黃燕玲也回應了周子瑜會不會返鄉過節的問題。

賈永婕6月時發文分享神隊友名單，其中驚喜見到韓國女團Twice成員周子瑜的名字，她透露當月過生日的周子瑜，生日願望就是希望能替台灣做些什麼，便透過陶晶瑩牽線聯繫到賈永婕，原本周子瑜想要捐呼吸器，但賈永婕評估後表示呼吸器已足夠，討論後周子瑜便決定和媽媽花百萬捐助了50台PAPR。

台南市長黃偉哲（中）昨頒發寵物友善空間標章給黃燕玲（右）經營的咖啡店。（圖／中時資料照片，洪榮志攝）

據《三立新聞網》報導，昨台南市為了推動寵物友善空間，和黃燕玲所經營的咖啡廳合作，使其成為首間掛牌認證的寵物友善餐廳，談到寵物，周子瑜過去常分享跟愛犬「酷吉Gucci」的合影，她與愛犬相伴11年，去年9月周子瑜難過宣布愛犬過世，知道狗狗近年健康狀況不佳，沒想到這一天還是到來，言談中充滿失落，而黃燕玲昨受訪，則分享女兒在韓國有了「新家人」，認養了兩隻流浪犬。

黃燕玲說因疫情影響，周子瑜今年中秋節應該不會返台，會在韓國跟兩隻狗狗好好過節，她也鬆口女兒已經在韓國施打了兩劑疫苗，慶幸的是沒產生什麼副作用，目前一切安好，但沒說打的是何種疫苗，母女倆雖相隔兩地，黃燕玲卻不煩惱，笑說感謝科技可以讓她們常用視訊聯繫，對女兒近況很放心。

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