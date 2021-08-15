大陸流量女神楊冪不僅演技精湛，纖細的身材還藏著超有料上圍，加上一雙筆直長腿，讓她有「腿精」稱號，更是時尚界寵兒，近日，有網友巧遇她和閨密逛街，好身材讓網友都羨慕不已。

有網友在三里屯巧遇楊冪，兩人一起逛街吃冰淇淋，閨密更曬出兩人合照，開心直呼「七夕快樂，為冰淇淋乾杯」，只見穿著黑色背心搭短褲的楊冪，外罩一件西裝外套，呈現下衣失蹤的感覺，穿上長襪露出絕對領域，大腿幾乎跟小腿一樣細，超纖瘦身材讓人羨慕不已。

網友巧遇楊冪和閨密逛街。(圖／翻攝自微博)

楊冪閨密曬出兩人合照。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而閨密和楊冪打扮相似，也露出一雙筆直長腿，兩個美女走在一起相當搶眼，雖然戴著口罩，仍難掩出眾美貌，讓路人一眼就認出。其實楊冪2018年宣布結束與劉愷威的5年婚姻，她的感情生活就備受外界關注。

之後她爆出和小3歲鮮肉男星魏大勛交往，不過兩人頻傳分合，讓網友霧裡看花，日前她接受雜誌專訪，分享自己的愛情觀「彩虹說」，表示很喜歡一句話「斯人若彩虹，遇上方知有」，並吐露「我也在等待著我的彩虹」，一番言論疑似暗指單身，感情生活成謎。

不過身為母親的楊冪，仍相當珍惜和女兒小糯米相聚時光，不過最近因為疫情的關係，她被港媒爆已經1年沒能跟女兒見面，母女倆只能靠視訊維繫感情。