植物能夠長到6層樓高，可說是非常不容易啊！大陸廣東一名6旬老翁，10年前在自家屋外的牆角種下龍骨，它隨著牆壁往上生長，如今已有6層樓高，約18公尺左右，近日還開出白花，讓附近鄰居都非常吃驚，也將其模樣拍下PO網，意外引發熱議。

根據《新浪新聞》報導，廣東廣州一名6旬老翁10年前在自家樓下一處牆角種了一株龍骨，之後它越長越高，不過期間曾一度被颱風吹斷，但老翁仍不死心，之後又再重新種植，如今長到6層樓高，約18公尺左右，近日還開了白花，讓附近鄰居都覺得非常壯觀。

附近的張姓鄰居也將此景象拍下，並分享至網路引發討論，不少人驚呼「我家也種了幾10年，才2公尺高，而且不會開花」「種花達人啊！居然可以長這麼高，真的很好看」、「有種來到侏儸紀世界的感覺」、「我曾種過龍骨，但一到冬天就被凍死了，之前為了看它開花，半夜還蹲在地上等，一朵花只開4、5個小時就凋謝了」。

量天尺也就是龍骨，是仙人掌科量天尺屬的植物，其果實則為紅龍果，或稱作火龍果、仙人掌果，適合生長於溫暖濕潤、陽光不太強的環境，且不耐寒，其果實味道清甜，富含營養，花的氣味則較微弱，可食用，有清補的功效，通常用於熬湯。