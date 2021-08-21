成龍、林鳳嬌夫婦獻上花籃。（孫伊萱攝）

資深導演李行19日晚間病逝於台北，享耆壽91歲。今（21日）是追思靈堂開放的第1天，金馬影后楊惠姍在下午3點半低調抵達現場哀悼，她提到自己的成名作《玉卿嫂》，就是當時身為監製的李行給她這個機會，「我們在這之前從沒合作過，那時我多半演性感的角色，被貼上豔星的標籤，因為李行導演獨特的眼光，讓我人生大改變，甚至催生琉璃工房」，最後她感嘆「導演一直都在為電影圈貢獻，影響無數人，他的一生就是台灣電影」。

「台灣優質生命協會」的方芳芳、向娃和拄著拐杖的紀寶如接著到場，向娃一開口講到「李行導演」便泣不成聲，她感謝協會成立的這十幾年來，李行儘管行動不便仍堅持出席活動，「他很支持我們，也給我們很多鼓勵，也告訴我做公益不容易，希望我們做好演藝圈的風範，需要持續下去幫助弱勢的人」。身為理事長的方芳芳則表示非常捨不得，「希望他在天堂沒有病痛，可以好好享福」，並感恩李行對兩岸電影的付出跟貢獻，大嘆李行導演的過是，「對華語影壇來說是一大損失」。另外，不在台灣的成龍林鳳嬌夫婦、張艾嘉、劉若英等人也都送花籃到場致意。