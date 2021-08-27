台中市北區70歲陳姓老婦人，25日拿著匯款單與存摺到農會辦事處，急忙提領45萬元，老婦平時到農會僅提領小額現金，當天卻要一次提領45萬元，行員警覺有異，擔心她遭到詐騙，詢問款項用途，老婦卻堅持不肯透露，雙方僵持不下時，員警剛好至金融機構巡簽，發現詐團老梗「假親友借錢騙局」遂與行員攜手阻詐成功。

台中市警二分局育才派出所警員王楚翔、許珈珈當天至金融機構巡簽時，發現該名老婦正與農會行員為提領大筆現金僵持，陳姓經理向警方表示，詢問老婦提領現金用途，她始終語帶保留不願多談，只支吾其詞「是賭博要用的」、「你不要問那麼多啦」，異常的反應讓員警確定這是詐騙案件，許員溫柔詢問「阿姨，是不是人家說不可以報警？」「身上有沒有帶手機？」取得老婦信任後，才將手機交給員警查看。

警方發現，老婦接到多筆陌生來電，對方佯裝是親戚，並謊稱換了手機號碼，因為「卡到刑案」需要擔保金，請她不可報警否則會違反偵查不公開原則，員警告訴老婦這是慣用的詐騙手法，並聯繫兒子李先生到場，他表示，母親十分省吃儉用但是重感情，一聽到親戚有急用就被唬得團團轉，差點奉上自己的養老金，頻頻向行員及員警道謝。

台中市警二分局長陳家銘呼籲，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生來電，都要提高警覺，尤其是接獲自稱是朋友、親戚的電話，一定要透過家人去求證清楚，切勿受騙上當，若有疑問請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。

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