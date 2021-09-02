北市內湖警分局、南港警分局各1名員警，分別涉及貪汙、違反個資法、詐欺等罪，今遭士林地檢署檢察官約談，內湖胡姓偵查佐，犯利用職務上機會詐取財物，檢方複訊後以重罪且有滅證、逃亡之虞向法院聲請羈押，另外，南港警分局交通分隊林姓員警，曾獲頒市府廉能楷模，涉偽造文書、個資法、詐欺罪，亦遭聲押。

內湖警分局偵查隊胡姓偵查佐，警專29期，去年7月偵辦毒品案件，答應毒蟲協助後續司法訴訟，今年2、3月間收賄20萬，全程遭毒蟲蒐證檢舉，檢方偵辦後，今日持搜索票帶回胡員，他否認收賄，複訊後已向法院聲押。

南港警分局交通分隊林姓警員，2016年間，曾因拒絕當事人交付的1萬元紅包，獲市府頒發「廉能楷模」。但今年1月間卻與熟識的當事人，串通製作不實筆錄，並查詢個資詐取保險公司的理賠金，涉偽造文書等罪，檢方今通知林等4人到案，複訊後聲押林等2人。

北市警局表示，2案分別是由南港、內湖分局報請士林地檢署指揮，由督察人員偵訊後移送，並持「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現決心以維警譽。