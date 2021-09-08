新北警加強取締北宜公路超速。（新北市交通警察大隊提供）

新北警加強取締北宜公路超速。（新北市交通警察大隊提供）

北宜公路事故頻傳，據統計，今年1至8月共發生569件交通事故，其中死亡事故7件，比前2年總和還多1件，上月26日更單日發生2起死亡事故。鑑此，新北市交通警察大隊與新店警分局自8月27日至9月3日加強北宜公路執法，除每日23班次、40人次巡邏及測速照相，統計取締各項違規654件，其中超速達482件。

今年初區間測速暫停後，新北警在北宜路沿線架設8處固定式測速設備，搭配13處移動式測速照相，另碧山、坪林及石嘈派出所因地處北宜公路沿線，每日在派出所前擺放移動式測速設備，由值班員警兼取締超速勤務。

新北交大表示，今年8月至9月5日，北宜公路仍發生83件交通事故，警方將持續視事故及車流變化，機動調整勤務地點及移動式測速照相、巡邏及攔檢等強化執法，防範事故發生。

交大呼籲，目前區間測速設備暫停使用，但北宜公路有99處危險彎道，入彎務必減速慢行，直線路段穩速通行，保障交通安全。