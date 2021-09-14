長佳智能(6841)今日登錄興櫃，每股參考價37元，開盤股價以43.8元開出，多頭士氣如虹，股價一路飆高，最高股價衝至203元，漲幅高達3.6倍。

長佳智能目前在國內已取得三張藥證，影像傳輸裝置的美FDA藥證已經快拿到手，除布局台灣及美國市場外，旗下產品陸續取得藥證後，將漸擴及歐盟及大陸市場。長佳智能主要服務項目為醫療大數據、醫療AI技術解決方案及雲端生醫平台，持股最高的是安基生醫、持股16%、其次是尚禾資產管理、持股8%，玉晟生技5%、順藥4%、上銀、大銀投資、廣達電腦均為3%，趨勢科技、賀士郡、元大創投均為2%。

長佳智能積極建置健康雲端平台，提供「醫療AI應用市集」、「醫療AI訓練平台」、「人壽保險AI平台」與「基因檢測AI分析平台」，積極跨入健康科技、保健食品、零售、美妝、基因檢測分析、保險等服務，透過客製化的服務及與國際雲端大廠如AWS合作拓展全球商機，創造新商業模式，使長佳智能營運收入呈現顯著效益。

長佳智能並跨域發展基因檢測，於上述健康雲端平台中建置「基因檢測AI分析平台」，平台提供營養素分析、免疫力、過敏、視力、智力等7大主題式報告、個人營養素食品推薦等，透過開發專屬基因檢測及提供行動化成長追蹤服務，醫療健康大數據結合AI技術拓展全球商機，將保健食品、零售等大健康產業串連，更具深遠成長潛力。