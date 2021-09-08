中山分局說明這起嫌犯捅傷員警的案情。（翻攝畫面）

台北市警中山分局與刑事局國際科，今天上午受檢方指揮，至堤頂大道民宅執行槍砲、毒品案件搜索，33歲郭姓嫌犯的女友見警方一擁而上，咆哮要求員警出示搜索票，儘管員警已表明身分，仍不願配合。原本在屋內的郭以為仇家上門，立即持折疊刀衝出，朝郭姓偵查佐腹部1刀捅下，所幸郭意識清楚，並無生命危險，送醫正在開刀縫合中。

警方今天上午先在郭嫌的住處外埋伏，其女友出門見一堆便衣刑警，儘管員警出示身分，表明要進行搜索，她仍情緒失控大吼，要求警方「拿出搜索票」。37歲的鄧姓偵查佐機警，擔心嫌犯趁亂逃逸，立即在屋內搜索嫌犯下落。

正在房間的郭，因有多項前科，聽見聲響，以為仇家找上門，隨即持折疊刀衝出門外，不由分說，見鄧員就1刀朝其腹部捅下，致其左下腹部3公分刀傷，其他員警見狀，英勇將郭手中的刀子撥掉，並強勢將郭壓制在地逮捕。

郭被送往內湖三總急救，雖無生命危險，但正在開刀縫合傷口。警方在郭嫌房內，查扣出1把鎮暴槍，將依槍砲與妨害公務等罪嫌送辦。

遭捅傷的鄧姓偵查佐，警專22期畢業，上月因6年條款調動，剛從大安分局偵查隊，調至中山分局偵查隊。警方強調，絕對不容許歹徒挑戰公權力，一定依法嚴辦；另將待鄧開刀後，前往醫院慰問鄧員。

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