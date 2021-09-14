新北市海山警分局警員及時攔阻詐騙。（海山警分局提供）

近期新北地區傳出數例新冠疫情新增案例，民眾待在家防疫時間增加，也有不少民眾利用這些時間上網交友或是投資，新北市海山警分局最近也接獲多起民眾報案疑似遭詐，好在員警獲報後也順利攔阻這些民眾遭騙，守住民眾荷包。

海山警分局表示，日前一名53歲李姓男子上網時收到自稱是線上娛樂公司的投資建議，該公司向他表示只要投入新台幣27萬，日後將獲取55萬元的雙倍報酬，李男未多加查證即前往板橋區國泰世華銀行華江分行臨櫃匯款，當行員進行關懷提問時，發覺有異，洽請警方派員到場了解。

轄區文聖派出所警員郭鑫暐、盧孟禹到場時，跟李男了解線上娛樂公司的投資項目時，李男拿出的公司匯款文件上還出現香港匯豐銀行的假官印，當場勸說李男放棄匯款，這是標準的「假投資真詐騙」，在行員及員警的積極勸說之下，李男才放棄匯款，免去了荷包損失。

無獨有偶，另一名62歲林姓男子在網路上結識了一名女網友，兩人相談甚歡，女網友向林男表示可以前往便利商店購500元的遊戲點數卡，將點數卡的密碼給她後，兩人再來約會，林男興沖沖的跑到超商去買點數卡，超商店員察覺有異通報轄區新海派出所。員警林拳新、陳禹瑭、戴冠宇到場了解，即發現這是一場桃色陷阱，是標準的「點數卡詐騙」，勸林男千萬不可以上當，就在超商店員與員警的合作勸阻下，才沒讓林男感情、金錢都一場空。

海山警分局長李忠萍呼籲，網上約會或援交詐騙案頻傳，騙徒多數都會要求受害人事先購買遊戲點數卡做為保證金。往往給了點數卡的密碼後，對方就消失無蹤。更有可惡的詐騙集團以投資保證能獲取高額獲利，在網路上主動加好友，利用姣好面貌的虛偽照片，騙想交友的民眾團團轉。警方特別要提醒在社交媒體交友時要小心，特別是對方要求作出金錢投資、購買遊戲點數卡，要特別留意，以免墮入詐騙陷阱！