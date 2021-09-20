警方破獲以王嫌為首的靈骨塔詐騙案，逮捕8人依組織犯罪、詐欺等罪移送法辦。（圖／警方提供）

警方日前兵分多路在王嫌的顧問公司內起出客戶名單以及帳冊、現金50萬。（圖／警方提供）

靈骨塔詐騙老梗 警再逮8人粗估不法獲利上億元

北市警局接獲民眾報案，指1名從事殯葬業仲介的男子，佯稱以高價收購靈骨塔位，再以話術慫恿高齡長輩購買更多塔位，被騙的民眾大多集中在中、南部，最高金額超過上千萬，警方日前逮捕王姓男子等8人，依組織犯罪、詐欺等罪移送士林地檢署複訊，經檢察官訊問後均交保。

警方表示，王姓男子成立多家人頭顧問公司，由成員假扮成為業務員聯繫擁有靈骨塔的民眾，再以投資為由，假意購買被害人手中的塔位，但因擔心國稅局會追查資金流向，要求被害人先支付「節稅金」，接著，再以買家要更多，要求被害人補足數量，並以低價作為遊說，欺騙被害人借貸、抵押房產來投資。

王等人拿到錢後，再以各種理由推託交易不成功，像是骨灰罐上有裂縫，導致被害人購入塔位、骨灰罐無法銷售，平白無故損失百萬到千萬不等，經查王等人詐騙的民眾約有10多人，遍布全台，大多是中南部較少與外界接觸的長者

北市刑警大隊日前兵分多路，在新北市、台北市、台中市同步搜索，當場逮捕王姓嫌犯等8人，查扣客戶資料、塔位權狀、生前契約等，扣得50萬現金，全案依組織犯罪、詐欺等罪移送檢方複訊，警方並呼籲靈骨塔投資詐騙係傳統詐欺案件之老梗，嫌犯多以高於市價金額「假收購、真詐騙」，民眾買賣殯葬產品應再三求證，如遇有可疑，請迅速撥打165反詐騙專線，