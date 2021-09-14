高雄市議員黃捷昨（13）日在臉書PO出自己大學時的照片，大喊「年輕人們真的要好好把握青春啊」，不過照片中有位神秘男子卻被馬賽克，引發網友好奇心，紛紛猜測是否為黃捷大學時期的男朋友。

昨日是大學開學的第一天，黃捷在臉書發文提到，前陣子整理照片，意外找到剛上大學第一次參加雄友會烤肉的照片，還有大四參加畢業舞會的照片，問道「大家覺得有差嗎？」並在文末感嘆「年輕人們真的要好好把握青春啊」。

高雄市議員黃捷分享自己大學時的照片。（圖／摘自黃捷臉書）

其中，畢業舞會的照片中出現一名被馬賽克神秘男子，引發網友好奇，紛紛猜說「右邊是大學時期的男朋友嗎」「一定是男朋友厚」「這次傳說中的最萌身高差嗎？」對此，黃捷則留言解釋，「同屆的同學」。

另有網友看完照片後表示，「前後差好多」「回不去的青春」「看那個使用過度曝光來遮痘痘的臉，真的是青澀」「左邊那一張稍顯稚嫩」「怎麼完全不像？」但也有人認為，「沒變啊」「都一樣年輕啊！」還有人指出，「我以為是秀蘭瑪雅」。