【愛傳媒黃珊珊專欄】108萬劑的莫德納在9月17日晚抵台，而我們將於9月18日早上9點，開放設籍本市的長者可以預約登記莫德納第二劑！

這陣子常常在行程中，聽到很多爺爺奶奶跟我反應已經到了莫德納第二劑疫苗接種的時間，但卻沒有看見疫苗的訊息，反而無所適從，既然現在疫苗來了，我們也努力規劃讓台北市的長者盡快接種。

一、設籍本市75歲以上長者及65歲以上原住民

二、7月9日前接種第一劑莫德納

9月18日上午9點啟動台北市線上預約系統，符合以上兩種資格的長輩就能進行線上預約，不過，因為中央配發的疫苗量有限，這次尚未開放讓未設籍本市75歲以上長者做登記，等待後續疫苗量補足後，我們會再另行通知，也請家中有符合資格長者的年輕朋友們多多留意時間、資訊，一起協助家人上網預約喔！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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