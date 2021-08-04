蘇友謙與高雄消防第五大隊長邱榮振。（友恆國際提供）

麥克風小天王蘇友謙日前與好友連靜雯集資，捐贈醫療3000支快篩試劑，給高雄的防疫工作人員，因應防疫避免移動，連靜雯出錢並錄製音檔，蘇友謙則在高雄現身造訪捐贈，兩人分工盡力！連靜雯表示，只希望以自己能做到的方式，幫助需要幫助的人！蘇友謙則說，得知好友陳零九確診後，深刻體會健康與生命的重要，過往他曾歷經挫折，受到許多幫助，而今也希望能盡一點小小心力，能讓第一線的防疫英雄有更安全的保護！

蘇友謙3日在高雄市議員黃明太陪同下造訪高雄消防局第五大隊，捐贈300支快篩試劑，他與連靜雯自七月中開始，集資購入近3000支快篩試劑，展開捐贈醫療物資公益之旅，分別捐贈給高雄路竹、湖內與岡山等警察分局，日昨回到自己的家鄉，捐贈給路竹消防第五大隊，最後一站則是贈第五大隊300支快篩試劑。

他表示，日前看到賈永婕的義行而被感動，自己歷經吸毒、負債事件，深刻感受到社會的正能量與溫暖，因為有大家的幫忙，讓他能挺過風雨，目前一切都在好轉中，疫情嚴峻，更深刻體悟到生命的可貴，因而竭盡所能，盡自己一點心力盼與大家一起為社會努力！他說。日前得知好友陳零九確診，也飽受睡眠障礙與恐慌症之苦，讓他感同身受，也體會快篩試劑在疫情期間的重要性，因而投入展開捐贈醫療物資之旅，感謝好友連靜雯義不容辭力挺，出錢出力。

連靜雯之前也曾與夥伴一起支持醫護，捐贈蘆薈膠等，她表示，希望用自己能做到方式去幫助需要幫助的人，不管是醫護還是消防人員、相關單位人員都非常辛苦。疫情期間大家都是有錢出錢、有力出力，真的讓她非常感佩，期望疫情早日退散，大家都健康平安。一向行動派的連靜雯說，她防疫期間其實超級忙碌，除了線上進修、線上直播、線上會議、線上課程等，也會帶夥伴們一起在線上做活動分享，例如面膜party或健康小學堂，同時也在研發新品，推出新品項，創業品牌「靜享」再推出蕎麥拌麵和雞腿湯麵之後，近日更推出三款漢堡排和三款有料雞湯，都是個人份量，讓大家在家一個人也可以好好的享受，這些也是她的防疫居家的成績單！

而防疫期間，蘇友謙經營的網拍事業，業績飆升3倍，代理的一口吃烏魚子、鮑魚等，成了居家新寵零嘴，九月份即將推出的新品「合唱麥克風」日前已進行預購，3天即破百支以上。蘇友謙開心表示，這令他信心大增，彷彿看到當年16歲時銷售麥克風的氣勢，而歷經許多挫折後，現在的他很珍惜所有，也仍在努力的清償債務中。