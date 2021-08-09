行政院長蘇貞昌8日表示，去年實施的3倍券因是限期使用，避免了現金存而不用的問題，確實發揮了功效，因此會繼續發行5倍券。郭正亮分析了行政院的構想後指出，去年的3倍券就是逼大家要把錢花掉，且蘇貞昌發5倍券其實另有政治考量，是為了有利他年底的民調，郭正亮還發現，政府統計的的中低收入戶人口數字，竟然較去年下降，他不禁直呼看到都快昏倒。

郭正亮今(9日)在政論節目《鄉民來衝康》，這個構想是延續龔明鑫去年的3倍券，坦白講都是做總額分析，但沒有分析內部分配效應，總額分析就是，如果使用現金，會有一定的儲蓄率，3倍券就是逼你把錢花掉。

郭正亮認為，蘇貞昌另有政治考慮，他這個5倍券大概9月下旬才會印出來，各部會和連鎖店都會推出折扣配套，連續造勢就可以造勢到10月底，這有利於他在年底前民調造勢。

郭正亮指出，比較麻煩的是，他太低估需要紓困的迫切程度，總以為台灣只要考慮振興就好，「而且我昨天看到他那個數字，我都快昏倒，弱勢和中低收入戶人口，去年7月估計是120萬人，現在變109萬，怎麼可能呢？經過2個月3級警戒竟然降低，這什麼統計？簡直是不可思議」。

郭正亮更說，政府去年估計三倍券產生的1千億元效益，完全是連動到信用卡，但這個比例不到8%，若因為3倍券可以用6個月，就說6個月有產生5800多元的消費，這不是廢話嗎？有信用卡的人，5800多塊的消費有什麼稀奇的？用這個去算，說3千連動出5800多，這被審計部直接打臉，說推估太粗糙，他還死不承認。