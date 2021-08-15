歷經多日朝野爭議甚至社會紛擾，最後連蔡總統都出來踩煞車，行政院發放振興5倍券的政策從掏1000領5000元、900萬人不用掏1000、到終於宣布全民免付費可領5000元5倍券。對此，立委高虹安直言，蘇貞昌的決策出了很大的問題。

高虹安指出，當初振興5倍券的規劃方案一出，各界陸續提出許多質疑，包括：「紓困尚未結束就趕振興？」「民眾快餓死哪來1000元」、「3倍券印製成本20多億過於浪費應可節省」、「經濟效益是否誇大」等等。但民進黨政府卻仍宣稱「比照3倍券計算效益可有千億」、「民眾會把錢拿去存、拿去買股票」、「紓困才發現金，現在是振興」。

這些話都與基層的想法距離太遠。高虹安直言，社會經濟尚未恢復正常運轉，受影響民眾反應沒錢繳房租吃飯了，會拿來存錢？5000塊又能買什麼股票？而蘇揆所引用的該份經濟效益報告不但被抓出沒有客觀統計資裡，更被審計部質疑「尚欠嚴謹」。

不嚴謹的政策終究要「轉彎」。高虹安表示，這次也看到我們的行政院施政太多政治考量，而非專業與民生考量。請執政黨和行政院要記得這次決策大轉彎、大翻車的教訓，如此治國長久以往，絕非台灣人民之福。