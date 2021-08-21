國民黨主席江啟臣（左）走訪岡山區勵志新城，他向103歲的老黨員問好。（林瑞益攝）

競選連任的國民黨主席江啟臣21日到岡山區勵志新城關心老人，並請大家支持公投。談到對手朱立倫也很關心皇家牛肉麵事件，是否有戶別苗頭的意味？江啟臣表示，這是大家都關心的議題，雖然國民黨有內部的選舉，但仍把人民的事情、公投放在第一要務。

江啟臣上午走訪岡山區勵志新城，高雄市議會副議長陸淑美到場支持。對於皇家牛肉麵，江啟臣表示，他很同情老闆，被政府霸凌了近一年，去年年底發生行政院前發言人丁怡銘說人家用萊牛的事件，店家馬上出來澄清，拿出零檢出的證明，但幾個月後，司法竟說丁怡銘沒事，把責任又推給店家。

江啟臣指出，由此可見老百姓的無奈與無助，顧食安與健康，是政府的責任，竟然將這些事情推給人民。國民黨從去年推動反萊豬的公投，就希望人民主動站出來，自己來決定政策、食安與要吃的食物。從此事可以看出，失去的正義，只能用公投找回來；面對政府的獨裁，只能用公投去制裁。

在823前夕，國民黨主席江啟臣（穿白色T恤）21日到岡山區勵志新城向蔣公銅像行三鞠躬禮。（林瑞益攝）

談到中廣董事長趙少康發起戰鬥藍的活動，江啟臣說，國民黨是在野，戰鬥是最基本的，歡迎任何有助於提升戰鬥力、有助監督執政黨的各式各樣倡議，有效監督執政黨。對於此類倡議，江啟臣樂觀其成。

至於阿富汗問題，美國總統拜登是否使用戰略清晰的態度，但我國的蔡英文總統的回應卻模稜兩可，江啟臣說，基本上，這還是戰略模糊的態度，拜登經過阿富汗事件後，想對美國的國際友人、友邦表達美方的承諾不會改變，從台灣的角度，不論如何，唯有自助，才能人助，沒必要對美國總統的談話作放大解讀，要回歸務實的國家安全與國防政策，自己的國家、安全自己來顧。

江啟臣表示，必須展現捍衛自己國家安全的決心，要智慧去處理兩岸關係與區域的地緣政治的安全關係，讓台灣在國際變局中，將中華民國的利益最大化

對於國民黨主席上任後要先開啟兩岸對話，而不是與美國互設辦事處，江啟臣說，都很重要，國民黨主席要做很多事情，包含12月18日公投、疫苗、疫情與兩岸關係等，兩岸關係與對外關係都同等重要。身為最大在野黨，國內、國外，國際與兩岸都要同時兼顧。