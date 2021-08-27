中秋節將至，受疫情影響，社福團體中秋禮盒市場衰退，有的還不到往年的3成，讓唐寶寶不禁問「是不是我們做得不好？」台中市立委何欣純，自掏腰包採購10多萬元禮盒，希望拋磚引玉，盼更多企業及個人多多採購，讓美麗的中秋節更美好。

唐氏症基金會的中秋節禮盒專案，已推出8年，往年銷量還不錯，今年目標為1萬盒，但至今銷售不到5成，基金會專員柯光昱表示，有唐寶寶發現訂單少很多，還困惑詢問：「是不是我們做得不好，所以大家不想訂？」讓工作人員覺得很心酸。

而位於大里區的台中市希望家園，「慢飛天使烘焙坊」製作月餅禮盒已有6年，但今年受疫情衝擊，訂單更是不到往年的3成；瑪利亞基金會中秋禮盒，以前最高曾創下16000盒的銷售成績，但同樣受疫情影響，銷量只有往年的4成左右。

立達啟能訓練中心人員指出，除了訂單受影響外，受疫情影響，志工無法進駐，連帶使得出貨進度受影響。各社福機構人員一致指出，盼民眾常態性捐助，而不是只有秋節才買這公益禮盒。

立委何欣純表示，其實各社福機構的烘焙坊是訓練身障朋友的重要管道，往年訂單主力是來自企業，但這些大單今年都不見了，只有往年3到5成不等，在疫情衝擊下，弱勢族群難享有過節氛圍，每銷售一份禮盒，對社福機構運作都有重要意義，若銷售狀況不如預期，將影響後續服務計畫推展，她除了著手採購2百多盒、共10多萬元禮盒外，也盼大家共同支持。