由慈濟和民間企業採購捐贈BNT疫苗，首批93.2萬劑預計今（2）日上午6點30分抵台。慈濟代表、台積電慈善基金會董事長張淑芬與衛福部長陳時中皆到場接機，迎接這批意義重大的疫苗，期盼BNT疫苗持續到貨，以解國內疫苗不足的燃眉之急。

這批93.2萬劑BNT疫苗是由盧森堡貨運航空CV-7962貨機載運，從盧森堡起飛後，中途停留亞塞拜然巴庫，再飛往台灣，原訂抵台時間是昨晚9點30分，因班機延遲10小時，表定今天上午6點30分降落桃機。

今日93.2萬劑BNT疫苗運抵國內後，仍須經過食藥署檢驗封緘，審查時間預計為兩周，依指揮中心規劃，最快9月中旬就可提供12-17歲學生及18-22歲青年施打。

針對第二批約91萬劑BNT疫苗將於一周後抵台，陳時中昨日僅回應，BNT疫苗在1到2周都有可能到貨，並未說明實際數量。

慈濟丶台積電丶永齡基金會捐贈BNT疫苗共1500萬劑，其中近200萬劑現貨先到，外盒印有「復必泰」字樣，而客製化標籤的BNT疫苗，估計在中秋節後每周持續到貨。