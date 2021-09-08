Delta已到家門口！ 柯文哲嗆中央疫苗政策「急就章」：人家送什麼就打什麼

衛福部長陳時中日前稱全國打2劑疫苗是不可能的任務，外界質疑中央之前才說疫苗很夠，明年沒打算夠改3000萬劑的BNT疫苗，是否自打臉？台北市長柯文哲對此再嗆中央，指政府在疫苗施打上毫無規劃，只會見招拆招，永遠都是「每天急就章」。

柯文哲今日下午主持防疫記者會，針對疫苗覆蓋率及是否施打第三劑，他再度語重心長指出，願意打疫苗的人都應該至少打2劑，「這是政府的基本責任」，目前觀察Delta病毒在國內肆虐的狀態，恐怕50歲以上、慢性疾病族群還要追加第3劑，但講太多又會被說一直嗆中央。

柯感嘆，作為一個醫生或科學家，他認為從頭到尾疫苗政策根本沒有規畫，實在是不知道怎麼講，來多少就打，永遠都是「每天急就章」，施打上幾乎沒有計畫，一下哪個國家送我們多少就打，人家送我們什麼就打什麼。

柯重申，如果是窮國家就乾脆全部都買AZ疫苗，若經濟還可以又想省錢，可以先AZ再打mRNA（BNT或莫德納疫苗），假使錢很多就都打mRNA，然後再從年紀高的打下來，總是要有個計畫，但現在都是見招拆招，批評也沒用，只好算了，反正疫苗來就快點打完。