第二批BNT疫苗來台時間可能延遲，消息人士指出，這個國際航班有常態性的延誤問題，由於貨機在中途落地加油那站目前尚未起飛，所以抵台時間可能延後，也許到周四早上才會抵達。

由慈濟、台積電、永齡基金會共同捐贈的BNT的疫苗，首批93萬劑於2日（周四）早上運抵台灣，該批疫苗原本預定1日抵達，但因運輸問題延後，第二批BNT疫苗也是搭同樣航班運送，原預計今晚9時30分抵台，但是目前看來可能又要延後到明日。