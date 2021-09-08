貨機中途加油尚未起飛 第二批BNT疫苗來台時間可能延遲 16:382021/09/08 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貨機中途加油尚未起飛 第二批BNT疫苗來台時間可能延遲。圖為第一批抵台BNT疫苗。（示意圖/報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第二批BNT疫苗來台時間可能延遲，消息人士指出，這個國際航班有常態性的延誤問題，由於貨機在中途落地加油那站目前尚未起飛，所以抵台時間可能延後，也許到周四早上才會抵達。 由慈濟、台積電、永齡基金會共同捐贈的BNT的疫苗，首批93萬劑於2日（周四）早上運抵台灣，該批疫苗原本預定1日抵達，但因運輸問題延後，第二批BNT疫苗也是搭同樣航班運送，原預計今晚9時30分抵台，但是目前看來可能又要延後到明日。 歐美機場無罩作業 機師盼指揮中心採奧運模式稽核外站防疫 打一劑無法防止染疫 教團要求讓中小學教師再隨班施打BNT疫苗 #BNT #疫苗 #延後 #貨機 #起飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Delta來勢洶洶 蔡壁如籲未來16周 重新檢討接種 04:102021/09/08 焦點要聞 苗栗縣中秋公共場所烤肉喊卡 白沙屯拱天宮今起禁參拜 14:502021/09/08 生活 疫情升溫 蔡英文：會妥善規劃疫苗衝覆蓋率、這波一定要守下來 16:262021/09/08 政治 新北疫情燒 羅智強：又看到準備帶風打侯的氛圍 08:072021/09/08 政治 蔡壁如籲陳時中放下執念： 50歲以上第一劑優先施打BNT 12:302021/09/08 政治 聽到劉德音這句話劉寶傑怕了 怒轟蔡政府：就坐在那裏當你的官嗎？ 13:032021/09/08 政治 學生優先施打 大錯特錯 04:102021/09/08 時論廣場 BNT瓶身有「復必泰」 民進黨團：符合前提就不在考量項目 12:152021/09/08 政治 半數台灣青少年接種單劑BNT 專家估：將有不到30人出現心肌炎 12:362021/09/08 生活 BNT疫苗23日從高中開打 南市決定到校施打 16:122021/09/08 生活 新北疫情升溫知道了 數千網友灌爆蔡英文臉書：第2劑疫苗呢？ 08:302021/09/08 政治 生活熱門新聞 台大麻醉師突破性感染 3天旅遊足跡曝光 花蓮知名景點趴趴走 - 生活 Delta入侵！陳時中籲「有5症狀」別去上班上課 - 生活 璨樹轉中颱！恐變強颱 海陸警齊發時間曝 - 生活 基因定序出爐 確定Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 Delta入侵「比預期早很多」 醫嘆最糟結果發生：應升三級警戒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。